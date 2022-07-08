Vali Mustafa Tutulmaz uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika
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Vali Mustafa Tutulmaz uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı

08.07.2022 15:59
Vali Mustafa Tutulmaz uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Orhan Kaş yönetiminde polis ve jandarma mensupları, bayram öncesinde Ankara karayolundaki trafik noktasında denetimlerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Orhan Kaş yönetiminde polis ve jandarma mensupları, bayram öncesinde Ankara karayolundaki trafik noktasında denetimlerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Orhan Kaş, sürücüleri tek tek durdurarak denetimlerde bulundu. Vali Tutulmaz, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini belirterek, düdük ve broşür dağıttı. Tüm Zonguldak halkının Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Yeni bir bayramın arifesindeyiz. Bugün hem cuma hem de bayram arifesi. Yarın tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de ilimizde de kurban bayramını kutlayacağız. Öncelikle sizlerin halkımızın kurban bayramını kutluyorum. Bütün bayram vesilesi nedeniyle trafik hareketliliği başladı. Bu trafik hareketliliğinde, bizde Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız Emniyet ve jandarmadan olan arkadaşlarımızla beraber bu nokta da trafik kontrolünde bulunmak istedik. Vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymak için duyarlı olmaya davet etmeye ve onların be dikkatini çekmeye çalıştık. Sizler vasıtasıyla diğerlerine bunları ulaştırmamış oluyoruz. Bugüne kadar gördüğümüz şu kurala uyulduğu zaman trafik kazası olsa bile ölümlü ve yaralanmalı kaza oranı ihtimali düşüyor. Gönlümüz istiyor ki sıfır trafik kazası, sıfır ölüm. Ama bu hareketliliğin içinde bunlar olabiliyor. Bunun aza indirilmesi için hepimize görev düşüyor. Vatandaşlarımız sürücülerimiz son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Alkollü araç kullanmamaları gerekiyor. Uzun süre dinlenmeden araç kullanamamaları gerekiyor. Yine trafik kurallarına uymaları gerekiyor. Kemer konusunda hassas olmaları gerekiyor. Bugün ki biraya gelmemizin sebebi de bunlara dikkat çekmekti" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Mustafa Tutulmaz uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika

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