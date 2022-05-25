Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Balcı VASKİ'yi ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (VASKİ) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliğine atanan Dr. Ozan Balcı, kentteki kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, VASKİ Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren Balcı'yı, Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları karşıladı.

Kurumdaki birimleri tek tek gezen Vali Balcı, kurum personelleriyle tanışarak sohbet etti.

Tanışma sonrası toplantı salonuna geçen Balcı, VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan brifing aldı.