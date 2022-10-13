Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Çalışır, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır'ın, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır'ın görevine başladığı belirtildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un, 16 Eylül'de, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan aldığı cezanın kesinleşmesi nedeniyle mazbatasını iptal etmişti.
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