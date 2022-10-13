Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Çalışır, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Çalışır, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

13.10.2022 17:11
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Çalışır, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır'ın, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır'ın, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır'ın görevine başladığı belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un, 16 Eylül'de, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan aldığı cezanın kesinleşmesi nedeniyle mazbatasını iptal etmişti.

YORUMLAR
500
Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı Vali Yiğitbaşı: 'Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız' Vali Yiğitbaşı: 'Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız'
Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Rıza Çalışır, Karahisar, Gebeceler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Çalışır, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:32 Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:21 İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 21:58:29. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Çalışır, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement