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Kübra Güran Yiğitbaşı, Rıza Çalışır, Karahisar, Gebeceler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Çalışır, Gebeceler Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika

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