Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor

26.03.2022 00:57
Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kadınları bir araya getirmeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kadınları bir araya getirmeye devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde düzenlenen mahalle buluşmaları Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi kadınlarının katılımıyla Şişli Öğretmenevinde yapıldı. Programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Esentepe Mahallesi Muhtarı Servet Güleşce ve kadınlar katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, kadınlar birbirilerini de tanıma fırsatı buldular. Sohbet ve kaynaşma havasında geçen programda kadınlar canlı müzik eşliğinde halay çekip ikramlardan tattılar.

Programı belli periyotlar halinde mahallelerde yaptıklarını belirten Selma Biçek, "Bu toplantıların çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yapılan toplantılarda hem birbirimizi tanıyoruz hem de sıkıntılarımızı ve mutluluklarımızı birbirimize aktarıyoruz. Bu toplantılarda bize destek olan Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

YORUMLAR
500
7 ülkeden 60 öğrenci Van'ı gezdi 7 ülkeden 60 öğrenci Van'ı gezdi Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi, DOST Partisi, Esentepe, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 01:10:25. #1.12#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement