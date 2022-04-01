MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret - Son Dakika
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MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret

01.04.2022 09:36
MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve il yönetimi, Çatak ilçesini ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve il yönetimi, Çatak ilçesini ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi.

İlçe esnafını ziyaret eden ve yoğun ilgiyle karşılanan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, memnuniyetini dile getirerek, "Her zaman esnafımızın yanında olduğumuzu ve parti kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum. Esnafımız, bin yıllardır süregelen bir gelenek ve sonsuza kadar bu meslek var olacaktır. Bizlere düşen görev ise bu mesleğin yarınlara güvenle taşınmasını sağlamaktır. Esnafımızın şikayet ve isteklerini gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olacağız" diye konuştu.

İlçe esnafının kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten İl Başkanı Güngöralp, "Biz Çatak esnafının yanındayız. Bizler esnafımızın tercümanı, vatandaşın umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız" dedi.

"Vatandaşın Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur" diyen Başkan Güngöralp, "MHP hem Van hem de Çatak'ta şaha kalkacak. Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve ilçe yönetimleri üzerine düşen görevi esnaf ziyaretlerimizi yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü; MHP olarak hedefimiz 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde başarılı olmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. İl ve ilçe yönetimlerimiz kararlı bir şekilde yürümektedir, çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinin ardından Başkan Güngöralp, kendilerini güler yüzle karşılayan esnafa misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür etti. - VAN

MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret
MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret
MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret
MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Çatak esnafına ziyaret - Son Dakika


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