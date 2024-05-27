Van'daki belediyelerden çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Van'daki belediyelerden çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Van\'daki belediyelerden çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini 25 gündür sürdürüyor. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

27.05.2024 12:36  Güncelleme: 12:39
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Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini 25 gündür sürdürüyor.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 25 gündür sürdürüyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklendi. Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işten çıkarmaların 25'inci gününde eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Eylemlerini işçilerin sıkıntılarının giderilinceye kadar devam edeceğini ifade eden Akdeniz, "Her zaman dediğimiz gibi belediye başkanlarını müzakereye davet ediyoruz. Çünkü bu belediyenin seçilmiş insanları ise bu halkta onların hemşehrisidir. Hepsi de Van'ın evlatlarıdır, Van'ın çocuğudur. Bütün siyasileri de buraya davet ediyoruz. Burada işe ihtiyacı olmayanlar ve bankamatik memurları gibi çeşitli spekülasyon haberler var. Burada eylem yapan işçilerin hepsinin ihtiyaçları var. Bizler sendika olarak bu arkadaşlarımızın tekrardan işlerine geri dönmelerini talep ediyoruz. Burada varsa bir usulsüzlük, varsa işe gelmeyen, varsa aydan aya maaşını alan gelin beraber tespit edelim, bu kişileri işe almayın. Ancak burada hastası olan var, daha dün düğünü olan arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlar düğün günlerinde bile üzüntülüydüler. Haftaya yine birkaç arkadaşımızın düğünü var. Babası, annesi hasta ve çocuğu engelli olanlar var. Kanser hastası olan var. Bu yüzden buradaki insanların bu işe ihtiyacı var" dedi.

"Van genelinde bu sayı 800'ü geçti"

Edremit ile Tuşba belediyelerinin ardından son olarak Gevaş Belediyesinin de işçi kıyımına girdiğini dile getiren Akdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gevaş Belediyesinden bugün büyük bir ihtimal bu çıkışlar devam edecektir. Van genelinde bu sayı 800'ü geçti. Mağdur sayımız gün geçtikçe artıyor. Biz burada bu işin takipçisi olacağız. Bu iş böyle gitmez. Tamamıyla hizmet zamanıdır. İki aydır herhangi bir şey yok. Sadece işçi kıyımı var. İşçinin işe gidişi-gelişi her şey işçi üzerinden olmuş. Ben anlamadım. Yani bu işin içerisinde memurlar da var, işçiler de var artı bir de bu kadar borcu getirip memurun işçinin aldığı maaşa dayatmaları saçma sapan bir şeydir."

"Bir makam mevki sahibi değildim, tuvalet yıkıyordum"

Tuşba Belediyesinde temizlik personeli olarak çalıştığı işine son verilen Leyla Toğuç ise "Ben iki çocuk annesiyim, iki çocuğum da hasta, kiracıyım ve aynı gün içerisinde akşam mesai saatinden sonra tek bir mesajla işten atıldık. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarda hakkımızı arıyoruz. Ancak 'para vererek işe girmişler' diye eleştiri alıyoruz. ya benim 200 - 300 bin lira param olsa ben giderim kendime bir iş yeri açarım. Ben belediyeye temizlik personel olarak girmem ama benim bu işe ihtiyacım var ki ben girmişim. Orada bir müdür, bir makam mevki sahibi değildim, tuvalet yıkıyordum. O yüzden hakkımızı istiyoruz, işimizi istiyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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