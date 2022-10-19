Van haberleri: Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Van haberleri: Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 11:20
Van haberleri: Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Van haberleri... Van'ın Özalp ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Özalp Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Özalp Muhtarlar Deneği Başkanı Yalçın Özcanlı, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Özalp Muhtarlar Derneği Başkanı Yalçın Özcanlı'nın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından tören son buldu. - VAN

Kaynak: İHA
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Özalp, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van haberleri: Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberleri: Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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