Özalp Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Özalp Muhtarlar Deneği Başkanı Yalçın Özcanlı, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Özalp Muhtarlar Derneği Başkanı Yalçın Özcanlı'nın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından tören son buldu. - VAN

Kaynak: İHA

Özalp, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Van haberleri: Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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