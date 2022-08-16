Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek

Türkiye'nin Suriye'deki iç savaştan dolayı kaynaklanan göçü durdurma ve mültecileri tekrardan güvenli bölgeler oluşturup gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması adına çalışmalarını sürdürürken Beşşar Esad yönetimiyle masaya oturulması da gündemdeki sıcaklığını koruyor.

PERİNÇEK, SANCAK İLE BERABER SURİYE'YE GİDİYOR

Yaşanan bu gelişmeler sonrası ise Vatan Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal TV'ye yaptığı açıklamada Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve yakın zamanda partiye katılan Ethem Sancak'ın Suriye'ye giderek gayri resmi olarak Beşar Esad ile görüşeceğini ifade etti.

ESAD İLE 10-15 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmenin en geç 2 hafta içinde yapılacağını belirten Bursalı, "Vatan Partisi önümüzdeki 10-15 gün içinde sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek önderliğinde Suriye'yi ziyaret edecek ve Suriye'de en üst düzeyde görüşmelerini yapacak sayın Beşar Esad ile... Heyetimizde Genel Başkanımız Doğu Perinçekve Ethem Sancak ile partimizden yetkililer olacak. Ayrıntılı takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." dedi.