Vatandaşa soruldu: Nasıl bir cumhurbaşkanı istersiniz? Cevaplar net: Adil ve tarafsız! - Son Dakika

Son ankette ortaya çıktı: İşte vatandaşın görmek istediği cumhurbaşkanı

Aksoy Araştırma, vatandaşın istediği Cumhurbaşkanı adayına dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Partilerin son oy oranları hakkında bilgiler veren araştırma şirketleri bunun yanı sıra oldukça ilgi çeken veriler de paylaşmaya devam ediyor.

Aksoy Araştırma, son ankette "Vatandaş nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyor?" sorusuna cevap aradı.

Son seçim anketi çalışmasını kamuoyuna duyuran AKSOY araştırma vatandaşa "Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nın nasıl biri olmasını daha çok istersiniz?" sorusunu yöneltti.

Bir çok özelliği listesinde barındıran AKSOY Araştırma vatandaştan bunların arasından 3 tanesinin seçmesini istedi.

DEMOKRAT, BİLGİLİ VE GÜÇLÜ BİR CUMHURBAŞKANI

Ortaya çıkan tabloda vatandaşlar, yüzde 42.8'i oranında yeni Cumhurbaşkanının "adil" olması gerektiğini istediklerini belirtti.

Bunun yanı sıra yine vatandaşın en çok istediği özellik, yüzde 35 oranında "tarafsız" ve yüzde 26.2 oranında "demokrat" oldu.

Cumhurbaşkanında aranan diğer özelliklerin ise "bilgili", "güçlü", "ilerici", "yenilikçi", "tecrübeli", "barışçıl" olması dikkat çekti.