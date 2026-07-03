Vedat Bilgin Çubuk\'ta Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bilgin, ilçedeki temasları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Kadın El İşleri Atölyesi'ni de ziyaret eden Bilgin, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Bilgin, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'tan ilçede devam eden yatırımlar hakkında da bilgi aldı.