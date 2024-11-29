Vedat Işıkhan: Filistin Halkının Mücadelesini Terörle Eşdeğer Tutmak Kabul Edilemez

Politika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' programında konuşan, BM Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin "Hiçbir şey Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısını haklı gösteremez" sözleri üzerine "İsrail- Filistin meselesi 7 Ekim'de başlamadı. Yıllardır süren bir işgal söz konusuydu. Bu haklı mücadeleyi terörle eşdeğer tutmak kabul edilemez" dedi. Filistinli bir öğrenci de Ahonsi'den özür dilemesini isteyip, yakasından tutarak tepki gösterdi.

Filistin Büyükelçiliği tarafından '29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' programı düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin Büyükelçisi Faed Hatid ABD Mustafa, BM Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdulhamed Hamza ve çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin marşlarının okunmasıyla başlayan programda BM Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin konuşması sırasında, "Hiçbir şey Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısını haklı gösteremez" demesi üzerine HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve programa katılan çok sayıda davetli salonu terk etti. Ahonsi'nin yerine oturmasın ardından programa davetli olarak katılan Filistinli öğrenci Jeelan aburubm, Ahonsi'den özür dilemesini istedi ancak karşılık alamayınca yakasından tutarak tepki gösterdi.

'BU HAKLI MÜCADELEYİ TERÖRLE EŞDEĞER TUTMAK KABUL EDİLEMEZ'

Törende konuşma yapan Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ahonsi'nin sözleri üzerine, "Bizden önce söz alan temsilciye, bir cevap verme gereği doğdu. İsrail- Filistin meselesi 7 Ekim'de başlamadı. Yıllardır süren bir işgal söz konusuydu. Filistin halkı bu vahşi işgale ve barbarca saldırılara direnmektedir. Bu haklı mücadeleyi terörle eşdeğer tutmak kabul edilemez. Bu tavrı ve söylemi insanların gözüne baka baka söylüyoruz ve kınıyoruz. Açıkça söylüyoruz; bizler için Hamas, Filistin halkının Kuva-yi Milliye'sidir. Filistinli kardeşlerimizin kahramanca direnişini saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından gerçekleşen fotoğraf çekimi sırasında Ahonsi'nin kürsüye çıkması katılımcılar tarafından protesto edilerek engellendi.