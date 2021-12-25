Üye Girişi
Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı - Son Dakika

Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı

25.12.2021 11:30
Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 48. yılında Anıtkabir'de kabri başında tören düzenlendi.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 48. yılında Anıtkabir'de kabri başında tören düzenlendi.

Vefatının 48. yılı dolayısıyla İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Anıtkabir'de mezarı başında tören düzenlendi. Törene, İnönü'nün aile fertleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Bilal Şentürk ve askeri erkan katıldı.

Aslanlı yolda yürüyen heyet, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Şentürk tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçildi. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı adına Şentürk, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, CHP adına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ailesi adına İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker kabrine çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunun ardından ailesinin İnönü'nün kabri başında taziyeleri kabul etmesi ile son buldu. - ANKARA

Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı
Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı
Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı
Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı
Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı
Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Anıtkabir, Tören, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı - Son Dakika


Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı         
10:50
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
10:49 Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı
10:48 Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var
10:42 İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı
10:35 Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement