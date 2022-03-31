"Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve ekonomi paketi"ne ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Komisyonda dün 21 maddesi kabul edilen AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugün kalan maddelerinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, usul tartışmaları sırasında CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener'in kendisine yönelik "sadece kanun teklifinin gerekçesini okuduğu ve içeriğinden haberdar olmadığı" iddiasına şöyle yanıt verdi:

"Bilmediğim bir şey yok ki. Sordun da söylemedik mi? Garo diyor ki; 'Meclis'e, vekile itibar kazandıralım'. Sen de vekili itibarsızlaştırmak için 'bilmiyor' gibi bir şey söylüyorsun. Niye bilmeyelim? Biz, köyden geldik diye bir şey bilmiyor değiliz, hepsini biliyoruz. Senin kadar biz de biliyoruz elbette. Okumadan da söyleyebiliriz. Sen sanki ezberlemişsin? Emeğe yazık. Malatyalıyız diye köyden geldik diye bu kadar üzerimize gelmeyin. Biz, Ankara'da yetişmedik. Siz, hocasınız tamam. Biz de tabanda yetiştik."

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Rusya- Ukrayna savaşının ardından Rus rublesinin değer kayıplarını geri aldığını, savaş başladığında doların 13 lira 50 kuruşken, şu anda 14 lira 70 kuruş olduğunu söyledi.

Paylan'ın, "Dünyada savaş sebebiyle değer kaybeden tek para Türk lirası" iddiasına, AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Paylan'ın, AK Parti'li vekillere "Takip etmiyorsunuz, anlamazsın sen" diyerek cevap vermesi üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bunun üzerine söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yaklaşık 4 yıldan beri HDP'li Paylan'ın üstenci, kibirli, sesini yükselterek konuştuğunu belirterek, "Dünyada her şey sütliman sadece Türkiye'de bunlar varmış gibi muhalefet yapacaksınız. İşte bu muhalefetin karşılığı 20 yıldan beri sandıkta alınıyor. Siz, bu şekilde, bu kafayla devam edin, inşallah 2023'te halkımız sandıkta bunun değerlendirmesini yapacaktır. Sayın Paylan'ın hakaretvari konuşmalarını da kınadığımı ifade etmek istiyorum." karşılığını verdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in, görüşmeler devam ederken yaptığı konuşmada "Anketlerde, 'Bu ekonomik problemi kim çözer' denildiği zaman yüzde 40'a yakını 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Yüzde 10-5 civarı arası 'Kemal Kılıçdaroğlu' diyorlar." ifadelerine yer vermesi üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in "Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim?" şeklindeki sorusuna, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtını verdi.