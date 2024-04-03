Veysel Korkmaz Köseceli Belediye Başkanlığına başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Veysel Korkmaz mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 706 oy alarak Köseceli Belediye Başkanı olan Veysel Korkmaz Besni İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.
31 Mart'ta yapılan seçimin ardından mazbatasını alan Veysel Korkmaz, "Tüm Köseceli halkına hayırlı uğurlu olsun. Beldemiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve vatandaşa hizmet için durmadan çalışacağız. Allah pişman etmesin. Seçim süresi boyunca bizden desteğini esirgemeyerek her zaman yanımızda olan Köseceli halkına teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Konak Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu'nu sıcak karşılayan Şahinbeyliler, tebriklerini iletti ve esnafın önemine vurgu yaptı.
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Darende Belediye Başkan Adayı olarak seçimleri kazanan Alican Bozkurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir-teslim töreninde konuşan Bozkurt, herkesin belediye başkanı olacaklarını ve tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu belirtti.
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