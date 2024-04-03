Veysel Korkmaz Köseceli Belediye Başkanlığına başladı

Politika

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Veysel Korkmaz mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 706 oy alarak Köseceli Belediye Başkanı olan Veysel Korkmaz Besni İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

31 Mart'ta yapılan seçimin ardından mazbatasını alan Veysel Korkmaz, "Tüm Köseceli halkına hayırlı uğurlu olsun. Beldemiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve vatandaşa hizmet için durmadan çalışacağız. Allah pişman etmesin. Seçim süresi boyunca bizden desteğini esirgemeyerek her zaman yanımızda olan Köseceli halkına teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN