Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül göreve başladı

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı AK Parti'den Vezirköprü Belediye Başkanı seçilen Av. Murat Gül, görevi eski Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'ten devraldı. Gül, göreve başladığı konuşmasında birleştirici bir yönetim anlayışı benimseyeceğini ve tüm Vezirköprü halkına hizmet edeceğini belirtti.

09.04.2024 10:00  Güncelleme: 10:05
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı AK Parti'den Vezirköprü Belediye Başkanı seçilen Av. Murat Gül, görevi eski Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'ten devraldı.

Devir teslim törenine konuşan yeni Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, "Biz bu süreçte belediye başkanı olarak sadece bize oy verenlerin değil bütün Vezirköprü'nün belediye başkanı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran değil birleştiren olacağız, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle, ortak istişare kültürüyle bu şekilde bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız ve sizlerle birlikte bu milletimize en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız" dedi.

Eski Başkan İbrahim Sadık Edis "Bu zamana kadar satarak gelmedik, alarak geldik. Ekonomisi sağlam bir belediye teslim ediyoruz. Çünkü bizim devamımız olacak, bizim ikbalimiz olacak burası. Buradaki yeşeren fidanları biz göreceğiz, hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Emekli imam hatip Ahmet Yeter'in duasından sonra Belediye Başkanı Murat Gül, belediye makamında hayırlı olsun tebriklerini kabul etti.

Devir teslim törenine, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Arslan, belediye meclis üyeleri, meslek oda başkanları, muhtarlar vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül göreve başladı - Son Dakika

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