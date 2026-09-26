Wall Street Journal, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açma planını reddettiğini öne sürdü - Son Dakika
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Wall Street Journal, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açma planını reddettiğini öne sürdü

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WSJ, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini ABD Başkanı Trump'ın reddettiğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Katar üzerinden iletilen 7 günlük planın şartları yerine getirilirse Hürmüz geçişlerinin yeniden sağlanacağını belirtmişti.

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik sunduğu planı, ABD Başkanı Donald Trump'ın reddettiğini aktardı.

Wall Street Journal gazetesi konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmeye ilişkin sunduğu son teklifi, ABD Başkanı Donald Trump'ın reddettiğini öne sürdü.

Trump Truth Social platformunda Hürmüz Boğazı'nın daire içine alınmış ve "Trump Boğazı" olarak etiketlenmiş bir harita görseli paylaştı.

İran'ın Hürmüz teklifi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren 7 günlük bir planı resmen ABD'ye sunduğunu ifade etmişti. Arakçi, planın Katar aracılığıyla iletildiğini ve "gerekli şartlar yerine getirilirse" Hürmüz'den geçişlerin 7 gün içinde yeniden sağlanabileceğini belirtmişti. Arakçi, ilk adımların 4-5 gün süreceğini, Hürmüz Boğazı'nın 6'ncı günde yeniden açılacağını ve 7'nci günde karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan konularla ilgili nihai anlaşma için ABD ile görüşmelerin başlayacağını söylemişti. Arakçi, "Seçim artık ABD'nin. İran baskıyı, tehdidi veya yıldırmayı kabul etmiyor ve baskı altında egemenlik haklarından vazgeçmeyecek" demişti. Arakçi, "Eğer ABD tarafında bir anlaşmaya varmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak konusunda ciddiyet varsa her şey hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Haberlere göre plan, Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki tüm çatışmalara 7 gün süreyle ara verilmesini öngörüyor. Plan ayrıca dondurulmuş en az 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasını, İran petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılmasını ve ABD deniz ablukasının sona erdirilmesini de içeriyor.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıDonald TrumpABD BaşkanıOrta DoğuPolitikaEkonomiKatarDünyaİranSon Dakika

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