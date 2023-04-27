14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına devam eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait bir video kısa sürede içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Seçim ziyaretleri sırasında bir grup yabancıyla karşılaşan Özdağ, hatıra fotoğrafı çekilme isteğini geri çevirmedi. Fotoğraf çekimi sırasında kalabalık arasından bir kişi, "Yollayacağız değil mi başkanım" sorusunu yöneltti.
Bu soru karşısında gülümseyen Özdağ, "Yes" cevabını verdi. O esnada olan biteni anlamayan yabancılar, fotoğraf çekimine hiçbir şey olmamış gibi devam etti. O ana ait görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Son Dakika › Politika › Yabancılarla fotoğraf çekilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a gelen soru güldürdü: Yollayacağız değil mi? - Son Dakika