Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yeniden seçildi

Politika

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, mevcut Yahyalı Belediye Başkanı ve AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, aldığı 9 bin 778 oyla yeniden başkan seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, mevcut Yahyalı Belediye Başkanı ve AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, 9 bin 778 oyla yeniden başkan seçildi. Yahyalı'da resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:

"AK Parti Adayı Esat Öztürk 9 bin 778, YRP Adayı Veysel Ekinci 8 bin 907, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı 2 bin 113, CHP Adayı Mehmet Acarbaş 533 oy aldı." - KAYSERİ