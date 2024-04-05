Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu göreve başladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yakakent Belediye Başkanı seçilen Dr. Şerafettin Aydoğdu, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak göreve başladı.

Mazbata töreninde konuşan Başkan Aydoğdu, "Yakakent halkımıza teveccühleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı gerçekleşen yerel seçimler sonucunda Yakakent halkı teveccühlerini bizden yana kullandı. Biz de mazbatamızı aldık. Şehrimizi hep birlikte ileriye taşıyacağız. Seçim sürecinde 'birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız' vurgusu yaptık. Birlikte kazandık, bundan sonra da inşallah hep birlikte ilçemizi yöneteceğiz" dedi. - SAMSUN