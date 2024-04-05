Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yakakent Belediye Başkanı seçilen Dr. Şerafettin Aydoğdu, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak göreve başladı.
Mazbata töreninde konuşan Başkan Aydoğdu, "Yakakent halkımıza teveccühleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı gerçekleşen yerel seçimler sonucunda Yakakent halkı teveccühlerini bizden yana kullandı. Biz de mazbatamızı aldık. Şehrimizi hep birlikte ileriye taşıyacağız. Seçim sürecinde 'birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız' vurgusu yaptık. Birlikte kazandık, bundan sonra da inşallah hep birlikte ilçemizi yöneteceğiz" dedi. - SAMSUN
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, mart ayına ait güvenlik istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Tanrısever, terör örgütlerine yönelik operasyonlar, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi verdi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karaman Belediye Başkanı seçilen Savaş Kalaycı, mazbatasını aldı. Kalaycı, mazbatasını Karaman İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle aldı.
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