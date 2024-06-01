Yakutiye Belediye Başkanı Çalışanları Ziyaret Etti

Politika

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, çalışanların kendileri için çok kıymetli olduğunu ve başarıyı onların emekleri sonucu yakaladıklarını ifade etti.

Yaz mevsimiyle birlikte park bahçe, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, çalışmaları yerinde takip etmek üzere gittiği parkta, mesai yapan belediye çalışanlarıyla sohbet edip, çay yudumladı. Yayınladığı sosyal medya hesabında işçilerinin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uçar, "Yakutiyemiz için ter döken mesai arkadaşlarımızı sahada çalışırken ziyaret ettik. İkram ettikleri isli demlik çayı tüm yorgunluğumuzu aldı. Tüm mesai arkadaşlarıma gayreti çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Mahmut Uçar'ın paylaşımı takipçilerinden büyük beğeni topladı. - ERZURUM