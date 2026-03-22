Yalçın: Dünya Güvensiz Hale Geldi - Son Dakika
Yalçın: Dünya Güvensiz Hale Geldi

22.03.2026 21:29
1) AK PARTİ'Lİ YALÇIN: BİRÇOK ÜLKE BUGÜN SINIRLARININ İHLAL EDİLDİĞİ DURUMLARI YAŞIYORAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Birçok ülke bugün sınırlarının ihlal edildiği, sivil insanlarının hedef haline getirildiği durumları yaşıyor.

1) AK PARTİ'Lİ YALÇIN: BİRÇOK ÜLKE BUGÜN SINIRLARININ İHLAL EDİLDİĞİ DURUMLARI YAŞIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Birçok ülke bugün sınırlarının ihlal edildiği, sivil insanlarının hedef haline getirildiği durumları yaşıyor. Gerçekten dünyanın altüst olduğu kimsenin eski güvende bulunmadığı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

Eskişehir'de AK Parti İl Teşkilatı'nın bayramlaşma töreni, Dede Korkut Parkı'nda bulunan iftar çadırında gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Melih Çavdar ve partililer katıldı. Törende konuşan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN personeline rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Ramazan Bayramı'nın son sabahına üzücü bir haberle uyandıklarını aktaran Yalçın, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Rabbim nice bayramlara sağlıklı ve huzurla Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ulaşmayı nasip etsin. Ramazan boyunca başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye'de teşkilatlarımız 'Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir' şiarıyla bir yola çıktı ve Ramazan'ı tüm Türkiye olarak hep beraber idrak ettik" diye konuştu.

'KİMSENİN ESKİ GÜVENDE OLMADIĞI BİR DÜNYA'DA YAŞIYORUZ'

Ramazan Bayramı'nda Müslüman ülkelerde yaşanan saldırılara değinen Hasan Basri Yalçın, şunları söyledi:

"Gerçekten dünyanın altüst olduğu kimsenin eski güvende bulunmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Birçok ülke bugün sınırlarının ihlal edildiği, sivil insanlarının hedef haline getirildiği durumları yaşıyor. Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bayramları, böylesi zor şartlarda yaşamak durumundalar. Kardeşlerimize Allah kolaylıklar ve sabırlar versin. Bizlere de onlara gerektiğinde elimizle, gerektiğinde dilimizle ve kalbimizle destek olabilmek için güç, kuvvet, kudret nasip etsin. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi son olaylar da dahil olmak üzere her zaman insanın ve insanlığın yanındaki pozisyonunu devam ettiriyor. Bizler de onun teşkilatları olarak, onun izinden gidenler olarak bu yolda Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Hasan Basri, Güvenlik, Politika, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalçın: Dünya Güvensiz Hale Geldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Görenler tanıyamıyor Yıldız ismin son haline bakın Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

21:29
Şampiyonluk 4 dakikada geldi Lig Kupası’nda zafer Manchester City’nin
Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:18
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 22:03:20. #7.13#
SON DAKİKA: Yalçın: Dünya Güvensiz Hale Geldi - Son Dakika
