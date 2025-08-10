ORC Araştırma, 4-7 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 320 kadın seçmenle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 35,2 oldu. AK Parti diyen kadın seçmenlerin oranı ise yüzde 29,1 oldu.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
