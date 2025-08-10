Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

ORC Araştırma, 4-7 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 320 kadın seçmenle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 35,2 oldu. AK Parti diyen kadın seçmenlerin oranı ise yüzde 29,1 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle: