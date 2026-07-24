Yalova'da Yeni Yatırımlar ve Gelişmeler - Son Dakika
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Yalova'da Yeni Yatırımlar ve Gelişmeler

Yalova\'da Yeni Yatırımlar ve Gelişmeler
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Bakan Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu açılışında Yalova'nın gelişimine vurgu yaptı ve çevre yoluna başladı.

'YALOVA'MIZ GERÇEKTEN GELİŞİYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova- Armutlu Yolu'nun hizmete açılış programının ardından Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Uraloğlu, daha sonra da AK Parti İl binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Yalova'mız gerçekten gelişiyor. Sizler Yalova'mızı geliştiriyorsunuz. Hizmet ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Davamıza hizmet ediyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Tabii biz Yalova-Armutlu yolunun keşke birazcık daha önce bitirmiş olsaydık. Ama bugüne nasipmiş. Bazen sonra yapılan işler en güzel yapılmış oluyor. Hakikaten o tünelleri işte bugün son haliyle ben de gördüm. Daha önce de bir gelmiştim birkaç defa. Sizler de geziyorsunuz, göreceksiniz. Rabb'im bugüne nasip etti. Tabii burada bizi takipleriyle beraber bizi motive eden milletvekillerimiz, il başkanımız tabii Cumhurbaşkanımız derhal bitirin talimatıyla çok şükür bitirmek nasip oldu" dedi.

'ÇEVRE YOLUNUN İNŞAATINA BAŞLADIK'

Yalova Güney Çevreyolu projesine de değinen Bakan Uraloğlu, "Çevre yolunun inşaatına başladık. Yine vekillerimiz orada sağ olsunlar takip ettiler. Bugün gideceğiz. Ne zaman bitirebileceğimizin bir kanaatini oluşturmaya çalışacağız. Hani ben de biraz yoldan anlayan bir kardeşiniz olarak bir kanaatim oluşur orada. Ondan sonra onu sizlerle de paylaşmış oluruz. Onun devamında başkanımın dediği gibi düşündüğümüz İzmit'ten gelecek olan Güney Otoyolu'nun bu çevre yoluna bağlanması da 8 kilometrelik bir yolla bu da doğru bir talep. Onu inşallah teşkil edeceğiz. Esasında biz bir taraftan İzmit, bir taraftan Çınarcık Armutlu'ya kadar olan ciddi bir aks bütünlüğünü de böylece sağlamış olacağız. Yaptığımız birçok hizmetler var. Tonami Kavşağı'ndan tutun şu andaki çalışmalarımız, farklı seviyeli kavşaklarımız elbette bunları biz yapmaya gayret edeceğiz. Eskiden 'Devlet aldığı bu vergileri, bu paraları ne yapıyor' diyorduk. Şimdi diyoruz ki, 'Ya bu devlet bu kadar yatırımı yapacak imkanı nereden buluyor.' Siz iyi niyetliyseniz, siz Allah rızası için yola çıkmışsanız, Allahutaala sizi işlerinizi de paranızı da bereketlendiriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti. Toplantı sonrası Bakan Uraloğlu, Yalova Güney Çevreyolu şantiyesine giderek incelemelerde bulunurken; bu program da basına kapalı gerçekleştirildi.

Zehra Baykal YILDIZ-Hasan BOZBEY/YALOVA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yalova'da Yeni Yatırımlar ve Gelişmeler - Son Dakika

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