Yangınlarda 184 Konut Hasar Gördü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Bilecik ve Manisa illerindeki yangılarda toplam 184 konut, 5 iş yeri, 28 ahırın ağır hasar gördüğünü, afetzede vatandaşlara barınma, taşınma ve eşya yardımı için 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü. Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 lira, Bilecik ilimiz için 5 milyon 745 bin lira, Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır. Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır."

"Afetzedelerimiz konteynerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır"

Yangından etkilenen afetzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yerlikaya, "30 Haziran Pazartesi günü Bilecik'te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz Perşembe gününden itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak, afetzedelerimiz konteynerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA