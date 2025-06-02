Yargı paketi Ahmet Türk\'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Aylardır kamuoyunda tartışmalara neden olan ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak teklifin içeriği, beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

ÜÇ PARTİ ARASINDA UZLAŞI SAĞLANAMADI

Yasa teklifinin hazırlanma sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti arasında yapılan görüşmelerde, özellikle "örgüt suçları" kapsamındaki infaz indirimi ve ceza düzenlemeleri konusunda uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle infaz düzenlemesinin kapsamı oldukça dar tutuldu. Düzenleme, yalnızca belirli başlıklarda sınırlı değişiklikler içeriyor.

AHMET TÜRK: ENDİŞELERİMİZ BÜYÜDÜ

Yeni düzenlemeye yönelik en dikkat çeken açıklamalardan biri, İmralı Heyeti'nde yer alan ve DEM Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Ahmet Türk'ten geldi. Türk, yapılan düzenlemenin "hayal kırıklığı" yarattığını ifade ederek şunları söyledi: Eleştiriler var, hatta güvensizlik var. Bunların samimi olmadığı yönünde. Aslında biz bu samimiyeti gördük. Ama açıkça söylemek gerekir ki, son dönemde özellikle bayramdan önce beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadığı için endişelerimiz büyüdü."

"EKİMDE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAR UMUDUNDAYIZ"

Ahmet Türk, infaz yasasındaki mevcut düzenlemenin beklentilerden uzak olduğunu belirterek "Bugün ortaya koydukları infaz yasası, beklentilerimize yanıt vermeyen bir noktada. Bu bizde hayal kırıklığı yarattı. Umut ediyoruz ki ekim ayında, beklentilerimize yanıt verecek yeni bir sürecin başlaması mümkün olur" şeklinde konuştu.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Yargı Paketi, içerdiği değişikliklerin kapsamı ve hedeflediği kitle açısından hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle siyasi ve örgütlü suçlar kapsamındaki infaz düzenlemelerine ilişkin farklı kesimlerden eleştiriler yükselirken, yasa teklifinin Genel Kurul aşamasında nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.