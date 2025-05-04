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Politika

Yargı Reformunda Cezalar Artıyor

Yeni paketle trafik magandaları ve silahla ateş edenlere ceza artırılacak. TCK'da değişiklik yapılıyor.

04.05.2025 11:28
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TBMM Başkanlığına ilerleyen günlerde sunulması beklenen 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk yargı paketiyle, silahla ateş edenlere ve trafik magandalarına verilen cezalar artırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk yargı paketini hazırlamaya başladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifiyle, toplumsal huzurun sağlanması, suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişikliklere gidilerek cezalar artırılacak.

Teklife göre, TCK'nin 86. maddesindeki "kasten yaralama" suçunun alt ve üst sınırları yükseltilecek. Basit kasten yaralama suçunun 4 ay olan alt sınırı 6 aya, 1 yıl olan üst sınırı da 1,5 yıla çıkarılacak.

Taksirle yaralama suçunda da cezanın alt ve sınırlarında düzenlemeye gidilecek. Bu suçun 3 ay olan alt sınırı 4 aya, 1 yıl olan üst sınırı da 2 yıla yükseltilecek. Böylece taksirle yaralama suçunu işleyenlere 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Trafik magandalarıyla ve trafikteki saldırgan fiillerle mücadele amacıyla düzenlemeler yapılacak. TCK'nin 223. maddesinin başlığı "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" olarak değiştirilecek. Bu hüküm kapsamında, hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Ayrıca hukuka aykırı bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götürenler 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme gibi başka suçlar işlenmesi halinde faillere hem "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan hem de işledikleri diğer suçtan ceza verilecek.

Kiralık araçlarla ilgili düzenleme

Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da artırılacak. Bu kapsamda TCK'nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 5 yıla çıkarılacak.

Ayrıca kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edilmesi de suç kapsamına alınacak. Böylece meskun mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlamasının yapıldığı yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

Kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi, bu araçların bazı suçlarda kullanılması dolayısıyla düzenleme yapılacak. TCK'nin 155. maddesindeki değişiklikle "güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması, nitelikli hal sayılacak ve bu suçtan verilecek ceza bir kat artırılacak.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunda da düzenleme yapılacak. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yargı Reformunda Cezalar Artıyor - Son Dakika

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