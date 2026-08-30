Yargıtay Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlayarak, bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden birini simgeleyen bu mirası gelecek nesillere hukuk devleti ilkesiyle taşıma sorumluluğunu vurguladı ve Atatürk ile şehitleri andı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz" dedi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kerkez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gelecek nesillere aktarma sorumluluğunda olduklarını belirterek, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer; milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biridir. Bu büyük mirası, hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü temelinde gelecek nesillere taşımak ortak sorumluluğumuzdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ömer Kerkez, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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