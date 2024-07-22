Politika

Yasanın çıkmasını istemeyenler TBMM'de slogan attı

ANKARA - Sahipsiz hayvanlar ile ilgili yasanın çıkmasını istemeyenler TBMM'de slogan attılar.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlar ile ilgili teklif görüşmeleri tekrardan başladı. Yasanın çıkmasını istemeyenler 15 Temmuz'da bomba atılan yerde bekliyorlar. Yasanın çıkmasını istemeyenler, 'direne direne kazanacağız' ve 'yasayı geri çek' eklinde slogan attılar.