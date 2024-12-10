Yaşar Güler ve John Healey Arasında Savunma Görüşmesi

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.