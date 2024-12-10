MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Politika › Yaşar Güler ve John Healey Arasında Savunma Görüşmesi - Son Dakika
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