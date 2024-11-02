Yaşar Karabey Yeniden Başkan

Politika

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, yeniden başkanlığa seçildi.

Pazaryeri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Yaşar Karabey güven tazeledi.

Karabey, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yıldır ülkeye hizmet ettiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun ki memleketimize önceden hayali dahi kurulamayan benzersiz ve muhteşem eserler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızla birlikte huzurunuzdayız. İlk günkü çalışma azmimizden, kararlılığımızdan, heyecanımızdan, davamıza olan bağlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik. İnşallah hep birlikte Cumhur İttifakı kardeşlerimizle beraber 22 yıldır olduğu gibi, nice seçim zaferlerine daha birlikte imza atacağız." ifadesini kullandı.

Kongrede, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Demirel, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.