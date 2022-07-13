Yaşlı vatandaşın Erdoğan sevgisi: "Ben onu bunu bilmem, oyum Tayyip'in" - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı vatandaşın Erdoğan sevgisi: "Ben onu bunu bilmem, oyum Tayyip'in"

13.07.2022 11:04
Yaşlı vatandaşın Erdoğan sevgisi: "Ben onu bunu bilmem, oyum Tayyip'in"

Erzurum'da Hasan Hüseyin amcanın AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'le sohbetine "Erdoğan sevgisi" damga vurdu.

Erzurum'da Hasan Hüseyin amcanın AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'le sohbetine "Erdoğan sevgisi" damga vurdu.

Daha önce bir ninenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinin görüntülerini paylaşarak videonun kısa sürede çok izlenileniler ve çok paylaşılanlar arasına girmesine vesile olan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bu kez de yaşlı bir adamın Erdoğan sevgisini konu alan bir video paylaştı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesini sokak sokak gezip vatandaşlarla bayramlaşan Aydemir, yolda karşılaşıp selam verdiği yaşlı bir vatandaş ile herkesi gülümseten bir sohbet gerçekleştirdi.

"Ben oyumu Tayyip'e veriyorum"

Adının Hasan Hüseyin olduğunu söyleyen yaşlı vatandaş, ilkin, yanına yaklaşıp selam veren AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'i başka bir partiden zannederek, "Vallahi ben 83 yaşındayım. Ben oyumu Tayyip'e veriyorum. Kalkıp bu yaştan sonra yalan söyleyemem" dedi. Aydemir'in kendisinin Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi olan AK Parti'nin milletvekili olduğunu ifade etmesinin ardından sevinçle, "E öyle söylesene, seni yaratana kurban olayım" diyen Hasan Hüseyin amca etraftakileri kahkahaya boğdu.

"O zaman seni bir öpeyim"

Aydemir'in, "o zaman seni bir öpeyim" diyerek Hasan Hüseyin amcaya sarılması üzerine bir anısını anlatan Hasan Hüseyin amca, "Hoca vaaz veriyordu, Erzincan'da. Benim çocuklarım oradaydı. Dedi ki, Cenab-ı Halık, Cebrail'i yollayarak demiş ki, 'Büyüğün kadirini bilen benim kadrimi bilir. O büyük kötü de dua etse, iyi de dua etse ikisini de kabul ederim, geri göndermem'" şeklinde dua etti.

Yaşlı vatandaşın elini öptü

"Var ol hacım, hep bize dua et" diyerek Hasan Hüseyin amcanın elini öpen Milletvekili Aydemir, adının İbrahim olduğunu söylemesi üzerine de, Hasan Hüseyin amcadan yine sevimli bir karşılık aldı. Hasan Hüseyin amcanın çocuksu bir sevimlilikle, "Benim adım da Hasan Hüseyin, Hazreti Peygamberin torunlarının adları" diyerek kendi adının da değerli bir ad olduğunu belirtmesi, Aydemir'in ve orada bulunanların gülümsemelerine sebep oldu.

Hasan Hüseyin amca daha sonra milletvekili İbrahim Aydemir'in iletişim bilgilerini içeren kartvizitini aldıktan sonra, dua ederek oradan uzaklaştı. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çizmeli fotoğrafıyla gönderme yapıldı! CHP rahatsız oldu Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çizmeli fotoğrafıyla gönderme yapıldı! CHP rahatsız oldu DP'li Enginyurt'tan Bakan Soylu'ya sert sözler: Erdoğan senin gibiler yüzünden kaybediyor, anladığı gün iş işten geçmiş olacak DP'li Enginyurt'tan Bakan Soylu'ya sert sözler: Erdoğan senin gibiler yüzünden kaybediyor, anladığı gün iş işten geçmiş olacak
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yaşlı vatandaşın Erdoğan sevgisi: 'Ben onu bunu bilmem, oyum Tayyip'in' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı vatandaşın Erdoğan sevgisi: "Ben onu bunu bilmem, oyum Tayyip'in" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement