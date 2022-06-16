Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın da kurum tarafından yaşlılara sağlanan hizmetleri ve bunlara ilişkin iyileştirmeleri anlattı. Aydın, "Kurumumuz tarafından yapılan hizmetler; aylık ve gelire ilişkin hizmetler, sunulan hizmetlere kolay erişim, kurumsal yapıdaki değişiklikler ve sağlık alanında verilen hizmetler" bilgisini paylaştı.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

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