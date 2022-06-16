Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
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Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

16.06.2022 19:03
Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'inde (TBMM) yaşlıların sorunlarını araştırmak için kurulan komisyon toplandı.

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'inde (TBMM) yaşlıların sorunlarını araştırmak için kurulan komisyon toplandı.

Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Komisyon Başkanı Kaya, biyolojik yaş ile psikolojik yaşın net şekilde ayrılmasının önemine dikkat çekerek, 65 yaş üstü kişilerin tecrübelerinden çok fazla yararlanılamadığını söyledi.

Türkiye'nin, medeniyet olarak bilgeliği yaşlılıkla simgeleyen bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Kaya, "Yaşlılığı yaş olarak algılamak tarih boyu insanlığa ışık tutan bilim adamlarına, filozoflara, mimarlara, mühendislere, tabiplere ve daha nicelerine haksızlık olur. Asıl yaşlılık, aklımızı kullanmayı bıraktığımızda başlar" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger komisyon üyelerine, bakanlığın yürüttüğü faaliyetler hakkında komisyona sunum yaptı. Dülger, "Çağın gereksinimleriyle örtüşen şekilde 'öğrenen bireyden öğrenen topluma' dönüşme hedefiyle, beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan, bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen, belgelendirilebilen, izlenebilen ve kaliteli eğitimler sunmayı hedefleyen bir genel müdürlük. Vizyonumuzu mümkün olduğunca geniş tuttuk. Türkiye genelinde 998 tane halk eğitim merkezimiz var, 29 tane de olgunlaşma enstitümüz var ve bunlar ara tatil, yaz tatili gibi aralıklar düşünmeden ve planlamadan yıl boyunca her yaş grubundan insanlara fayda sağlama gayretiyle çalışıyorlar" diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın da kurum tarafından yaşlılara sağlanan hizmetleri ve bunlara ilişkin iyileştirmeleri anlattı. Aydın, "Kurumumuz tarafından yapılan hizmetler; aylık ve gelire ilişkin hizmetler, sunulan hizmetlere kolay erişim, kurumsal yapıdaki değişiklikler ve sağlık alanında verilen hizmetler" bilgisini paylaştı.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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