Yavuz'dan AP Raporuna Red

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nu kesin bir dille reddettiklerini bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik ön yargılarla hazırladığı ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i mesnetsiz ithamlarla hedef alan raporunu kesin bir dille reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısı ve egemenlik haklarımız, hiçbir dış aktörün veya siyasi odağın müdahalesine açık değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu tür taraflı kararlar devletimiz nezdinde yok hükmündedir."