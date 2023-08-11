Yeni KGM Başkanı Ahmet Gülşen Kimdir?

Yeni Bilgi Teknolojileri Başkanı 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, Ahmet Gülşen ise Karayolları Genel Müdürü oldu. Peki, Yeni KGM Başkanı kim? Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir?

KGM BAŞKANI AHMET GÜLŞEN KİMDİR?

Ahmet Gülşen, 1973 yılında Kırşehir'de doğdu. Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve Erzurum Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Gülşen 2016 yılı Ocak ayından itibaren Elazığ'da görev yapan Ahmet Gülşen önemli görevlerde bulundu.

Elazığ – Harput yolu yapım projesi

Elazığ Sivrice yolu yapım projesi

Elazığ – Havalimanı yolu yapım projesi

Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi

gibi projelere imza attı.