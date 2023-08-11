Yeni KGM Başkanı Ahmet Gülşen Kimdir? - Son Dakika
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Yeni KGM Başkanı Ahmet Gülşen Kimdir?

11.08.2023 01:31

Yeni Bilgi Teknolojileri Başkanı olarak atanan Ahmet Gülşen, Karayolları Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 1973 yılında Kırşehir'de doğan Gülşen, Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve Erzurum Bölge Müdür Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Elazığ'da birçok önemli yol yapım projesine imza atmıştır.

Yeni Bilgi Teknolojileri Başkanı 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, Ahmet Gülşen ise Karayolları Genel Müdürü oldu. Peki, Yeni KGM Başkanı kim? Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir?

KGM BAŞKANI AHMET GÜLŞEN KİMDİR?

Ahmet Gülşen, 1973 yılında Kırşehir'de doğdu. Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve Erzurum Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Gülşen 2016 yılı Ocak ayından itibaren Elazığ'da görev yapan Ahmet Gülşen önemli görevlerde bulundu.

  • Elazığ – Harput yolu yapım projesi
  • Elazığ Sivrice yolu yapım projesi
  • Elazığ – Havalimanı yolu yapım projesi
  • Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi

gibi projelere imza attı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Ahmet Gülşen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni KGM Başkanı Ahmet Gülşen Kimdir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni KGM Başkanı Ahmet Gülşen Kimdir? - Son Dakika
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