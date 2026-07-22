Yeni Maden Yönetmelikleri ile Güvenlik Artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan maden ocaklarına yönelik yeni yönetmeliklerle ilgili olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin durdurulması hususlarını tamamen açık, net ve şeffaf kurallara bağladıklarını, tüm tereddütleri ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Aydın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Zonguldak'ta AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette maden işçilerinin zorlu çalışma şartlarını ve kısa süre önce yürürlüğe giren yeni yönetmelikler hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Aydın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kuralların netleştirildiğini vurguladı.

"Milyonlara katma değer katan madencimizin çalışma şartlarını iyileştiriyoruz"

Maden işçilerinin zorlu şartlar altında ekonomiye sağladığı büyük katkıya dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Burada madencilerimiz yer altında yerin yüzlerce metre altında o kömür karasıyla o emeğiyle yer üstündeki aslında belki milyonlara katma değer katıyor, emek sarf ediyor. Bütün zorluklara, bütün fedakarlıklara rağmen çalışıyor, üretiyor. Elbette ki onların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, elbette ki özlük haklarının iyileştirilmesi ve burada bu şehre daha fazla nasıl katma değer katarız, bu tür hesaplamaları da hep yapıyoruz."

"İki yeni yönetmelikle tereddütleri ortadan kaldırdık"

Yeni yayımlanan yönetmeliklerin maden sahalarındaki tereddütleri gidermek üzere kurgulandığını belirten Aydın, üretime devam ederken can güvenliğinin esas alındığını söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çok daha iyi şartlarda iş sağlığı güvenliği kurallarını da uygulayarak bu ocakları işletmeye çalışıyoruz. Malum işte daha geçen 21 Temmuz'da 2 tane yönetmeliğimiz Resmi Gazete'de yayınlandı. Çok önemli iki yönetmelik. Bir tanesi iş sağlığı güvenliği ile ilgili, diğeri de yine iş yerlerinin durdurulmasıyla ilgili, iş yerlerindeki çalışmaların durdurulmasıyla ilgili. Bunları tamamen açık, net, şeffaf kurallara bağladık. Tereddütleri ortadan kaldırdık. ve bundan sonraki süreçte Zonguldak'ın, buradaki madencilerin, buradaki talepler ne olursa olsun, can güvenliği başta olmak üzere iş sağlığı güvenliği kurallarına da uyarak ama buranın üretiminin de devam etmesi konusunda elimizden gelen bütün gayretleri sarf etmeye çalışıyoruz" dedi.

"İşçimizin saçının teline zarar gelmeyecek şekilde üretime devam diyoruz"

Aydın'ın açıklamalarının ardından söz alan ve kurumsal olarak işçi sağlığına verdikleri önemin altını çizen AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ise üretim ile güvenliğin eş zamanlı yürütüldüğüne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bugün partimizi, Zonguldak'ımıza sık sık gelen aslında artık misafir dediğimiz değil ev sahibimiz olan, hemşerimiz olan kıymetli bakanımızı burada ağırlıyoruz. Kendisine hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Öyle günlerde bir ilimize geldi ki aslında, yardımlaşmanın, dayanışmanın ilk, ülkemizde de cumhuriyetle birlikte adımlarını atan, temelini oluşturan Amelebirliğimizin kuruluş yıldönümü için bakanımız geldi. Hem Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun son dönemde yaşamış olduğu, hepinize de malum olan tabii yönetmelikle ilgili gerekli çalışmaların yapılması, tamamlanması ve akabinde de gelmesi bizler için daha bir ayrı mutluluk vermiştir. Türkiye Taşkömürü Kurumu olarak üretime devam ediyoruz. Durmak yok üretime devam diyoruz. Bir taraftan üretim yaparken bir taraftan da işçimizin sağlığı, iş şartlarının ve çalışma hayatının kolaylığı, kendileri açısından da az önce sizler de belirttiniz, saçının teline zarar gelmeyecek şekilde yaptığımız çalışmalarda vermiş olduğunuz desteklerden, o güçlü destekten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Şehrimize tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum."

Daha sonra Çağlayan, Bakan Yardımcısı Aydın'a kömürden yapılmış madenci heykeli hediye etti. Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK