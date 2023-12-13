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Yeni nesil kütüphaneler sosyal buluşma noktaları olarak hizmete sunuluyor - Son Dakika
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Yeni nesil kütüphaneler sosyal buluşma noktaları olarak hizmete sunuluyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki halk kütüphanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni nesil kütüphanelerin sadece kitapların toplandığı mekanlar olmadığını, aynı zamanda sosyal buluşma noktaları olarak da hizmete sunulduğunu belirtti. Mumcu, Sorgun Halk Kütüphanesi'nin gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını ve kitapseverleri bir araya getirerek bağları güçlendireceğini ifade etti.

Yeni nesil kütüphaneler sosyal buluşma noktaları olarak hizmete sunuluyor
13.12.2023 - 15:13,
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Yeni nesil kütüphanelerimizi sadece kitapların toplandığı bir mekan değil, sosyal bir buluşma noktası olarak da hizmete sunuyoruz." dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki halk kütüphanesinin açılış töreninde konuşan Mumcu, "Cumhuriyetin 100'üncü Yılında 100 Yeni Kütüphane" projesi kapsamında 87. kütüphaneyi Sorgun'da açtıklarını belirtti.

Buradaki eski kütüphanenin 200 metrekare alanda hizmet verdiğini aktaran Mumcu, "Bugün ise bakanlığımızın kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek projesi kapsamında, bin metrekare kapalı alana sahip yeni nesil bir kütüphaneyi kazandırmış buluyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler ve vatandaşların faydalanabileceği kütüphanede çocuk, yetişkin ve yayın bölümleri ile çalışma salonlarının bulunduğunu belirten Mumcu, şunları kaydetti:

"Yeni nesil kütüphanelerimizi sadece kitapların toplandığı bir mekan değil, sosyal bir buluşma noktası olarak da hizmete sunuyoruz. Sorgun Halk Kütüphanesi, ilçemizdeki gençlerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak, aynı zamanda kitapseverleri de buluşturarak, bağları güçlendirecek bir merkez olacaktır. Sorgun Halk Kütüphanesinin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun."

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de konuşmalarında, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Mumcu, Boğazlıyan Belediyesinin de katkısıyla ilçeye yapılan Boğazlıyan Atatürk Halk Kütüphanesinin de açılış törenine katıldı.

Mumcu, kütüphanede bireysel ve grup çalışma alanlarının dışında bebek ve çocuklar için de aktivite ve oyun alanı, kafeterya, deneyap atölyesi, çok amaçlı salonlar ve serbest mekanların bulunduğunu belirtti.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış sonrası kütüphaneyi gezen Mumcu, öğrencilere kitap hediye etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Yeni nesil kütüphaneler sosyal buluşma noktaları olarak hizmete sunuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni nesil kütüphaneler sosyal buluşma noktaları olarak hizmete sunuluyor - Son Dakika
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