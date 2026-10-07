Yeni Parti\'de Fon Kriz Masası Toplantısı Özgür Özel başkanlığında yapıldı

Yeni Parti'de Fon Kriz Masası Toplantısı Özgür Özel başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti'de "Fon Kriz Masası Toplantısı" gerçekleştirildi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki toplantı Yeni Parti Genel Merkezi'nde yapıldı.
Yeni Parti'de "Fon Kriz Masası Toplantı"sı gerçekleştirildi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki toplantı, Yeni Parti Genel Merkezi'nde yapıldı.
Kaynak: AA
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