Yeni Parti, il başkanları için ön seçim yapacak, kurultay hedefi 14-15 Kasım - Son Dakika
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Yeni Parti, il başkanları için ön seçim yapacak, kurultay hedefi 14-15 Kasım

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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, il başkanları için ön seçim yapacaklarını, iller bitince genel başkan ön seçimi tarihini belirleyeceklerini, kurultay hedefinin 14-15 Kasım olduğunu söyledi. Emre, Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde CHP ile işbirliği olmayacağını açıkladı.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "İl başkanları için ön seçim gerçekleştireceğiz. İller bittikten sonra genel başkan ön seçimiyle ilgili bir tarih belirleyeceğiz." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, bazı belediye başkanlarının, haklarında yürütülen soruşturmalar sebebiyle görevden uzaklaştırılmasını ve ardından belediyelerde yapılan seçimleri eleştirdi.

Zeynel Emre, bu seçimlerle "milli iradenin yok sayıldığını" ileri sürerek, "Toplum, önüne sandık geldiğinde bu iktidara büyük bir hezimet yaşatacak." dedi.

Dış politikaya da değinen Emre, Türkiye'nin bölgesinin ateş çemberi içinde olduğunu belirterek, sağduyu çağrısı yaptı.

Emre, son dönemde bazı gemilerin Karadeniz açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğradığını hatırlatarak, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak kendi gemilerini ve irtibatta olduğu gemileri uluslararası sularda koruma ve kollama yükümlülüğü olduğunu dile getirdi.

"Böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim"

Yeni Parti Sözcüsü Emre, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nde perşembe yapılacak başkanvekilliği seçiminde partisinin CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna Emre, "Butlan ile muhatap olmayız. Bizim hiçbir şekilde bir işbirliğimiz olmaz, hiçbir zaman olmayacak." cevabını verdi.

Emre, genel başkanın parti üyelerince ön seçimle belirlenmesiyle ilgili soru üzerine, "İl başkanları için ön seçim gerçekleştireceğiz. İller bittikten sonra genel başkan ön seçimiyle ilgili bir tarih belirleyeceğiz. Hedefimiz 14-15 Kasım'da kurultayı yapmak." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddialarının MYK'de gündeme gelip gelmediği sorulan Emre, "Sabah itibarıyla kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Yeni Parti Sözcüsü Emre, "Meclis'te yeni dönemde olası bir anayasa gündeminde duruşunuz ne olacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Anayasa, toplumsal sözleşmedir, ortak bir arada yaşamanın sözleşmesidir. Öyle bir ortamı, bu iktidarın yönettiği bir Türkiye'nin yakalaması ve gerçekleştirmesine ihtimal vermiyoruz. Halihazırda Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, yargı bağımsızlığına uymayan, medyanın üzerine baskıyla giden, temel hak ve özgürlüklere saygı göstermeyen, ülkeyi böylesine kutuplaştırmış, kötü yöneten ve kendi anayasa değişikliğini daha beter hale getiren bir yapıyla bizim bir anayasa görüşmemiz ya da içine dahil olmamız söz konusu olmaz."

Kaynak: AA
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