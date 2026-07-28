Yeni Parti ile TBMM Koltuk Düzeni Değişti

YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM Genel Kurulu'nda koltuk düzeni değişti.

YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM'deki parti grubu sayısı 7'ye yükselirken, oturma düzeni de değişti. YENİ Parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara otururken, CHP milletvekilleri DEM Parti ve MHP arasına oturdu. CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ve TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ise CHP sıralarına oturdu.