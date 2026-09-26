Yeni Parti'nin Kula ön seçiminde Esen Çınar, Ramazan Güvenç'i 95 oy farkla geçti - Son Dakika
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Yeni Parti'nin Kula ön seçiminde Esen Çınar, Ramazan Güvenç'i 95 oy farkla geçti

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Yeni Parti\'nin Kula ön seçiminde Esen Çınar, Ramazan Güvenç\'i 95 oy farkla geçti
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Kula'da Yeni Parti'nin kongresi öncesi ön seçimde mevcut İlçe Başkanı Esen Çınar, rakibi Ramazan Güvenç'i 95 oy farkla geçti. 422 delegenin oy kullandığı seçimde geçerli oyların 257'sini alan Çınar, 162 oy alan Güvenç'i geçerek kongrede ilçe başkanlığına aday olma hakkı kazandı.

Kula'da Yeni Parti'nin kongresi öncesinde gerçekleştirilen parti içi ön seçimde mevcut İlçe Başkanı Esen Çınar ile Ramazan Güvenç başkanlık için yarıştı. Çınar, rakibi Güvenç'i 95 oy farkla geride bırakarak ön seçimi kazandı ve kongrede ilçe başkanlığına aday olma hakkı elde etti.

Yeni Parti Kula İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen ön seçimde, partinin Kula'daki kurucu İlçe Başkanı olarak görev yapan Esen Çınar ile Ramazan Güvenç yarıştı. Parti üyeleri ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen seçimde toplam 422 delege oy kullandı. Oyların 3'ü geçersiz sayılırken, geçerli oyların 257'sini Esen Çınar, 162'sini Ramazan Güvenç aldı. Bu sonuçla Esen Çınar, rakibi Ramazan Güvenç karşısında 95 oy farkla ön seçimi kazanarak, kongrede Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığı için aday olmaya hak kazandı.

Seçimin ardından partililere hitaben konuşan Esen Çınar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çınar konuşmasında, "Gerçekleştirdiğimiz ön seçimin partimiz, teşkilatımız ve Kula'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte destek veren, katkı sunan tüm delegelerimize ve partililerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde, partimizin hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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