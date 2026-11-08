YENİ Parti ön seçimine 639 bin 454 üye katıldı, Özgür Özel tüm oyları aldı - Son Dakika
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YENİ Parti ön seçimine 639 bin 454 üye katıldı, Özgür Özel tüm oyları aldı

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YENİ Parti genel başkanlık ön seçimi Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta tamamlandı. Kesinleşen sonuçlara göre 639 bin 454 üye oy kullandı, geçerli oyların tamamını alan Özgür Özel yüzde 81,3 katılımla üyelerin rekor desteğiyle yeni döneme başladı.

YENİ Parti'de 639 bin 454 üyenin oy kullandığı genel başkanlık ön seçimi tamamlandı. Seçimde Genel Başkan Özgür Özel, geçerli oyların tamamını aldı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gizem Özcan tarafından yapılan açıklamada, genel başkanlık ön seçiminin Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ana kadar sisteme girilerek kesinleşen sonuçlara göre 639 bin 454 üyenin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 81,3 olduğu kaydedildi. Geçerli oyların tamamını alan Genel Başkan Özgür Özel'in üyelerin rekor desteğiyle yeni döneme başladığı ifade edilen açıklamada, ön seçimin büyük bir demokratik katılımla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "YENİ Parti'de söz de, karar da, yetki de üyelerin" ifadelerine yer verilerek, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür edildi.

Ensar Aytekin ve Gizem Özcan, ön seçimin partiye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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