Yeni Parti resepsiyona katılmıyor, Günaydın borsa kaybı en az 3 trilyon lira dedi - Son Dakika
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Yeni Parti resepsiyona katılmıyor, Günaydın borsa kaybı en az 3 trilyon lira dedi

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı nedeniyle TBMM'de düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını bildirdi. Günaydın, borsanın 12 bin 500'e düştüğünü ve değer kaybının en az 3 trilyon lira olduğunu savundu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını bildirdi.

Günaydın, Meclis'teki basın toplantısında, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık süreciyle karşı karşı olduğunu savunan Günaydın, konu üzerinden hükümeti eleştirdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), tasfiye sürecindeki fonların talimatlarına ilişkin bugünkü açıklamasına değinen Günaydın, SPK'nin aldığı karara tepki gösterdi. Günaydın, şöyle konuştu:

"Bunun anlamı açıkça şudur: AKP'li elitler paralarını alıp kaçtılar, içeride kalan vatandaşın üzerine kapı kilitlendi. Peki acaba 17 Eylül'de SPK'nin işlemleri durdurma kararını daha evvelden haber almışlar mıydı? Bu haberin alındığına ilişkin karineleri özetle sunacağım. Kesinlikle bu haber alındı, içeriden bilgi aktarıldı ve böylece kaçan kaçtı, AKP elitleri paralarını aldılar, kurtardılar, içeride vatandaş kaldı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 26 Eylül'de bazı sermaye piyasası araçlarının dondurulmasına yönelik karar aldığını ifade eden Günaydın, aynı gün Kuruldan Başsavcılığa bir yazı gönderildiğini söyledi.

Günaydın, ertesi gün bazı şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırıldığını iddia ederek, bunların arasında Varlık Fonuna bağlı kamu şirketlerinin de bulunduğunu ileri sürdü.

Yaşanan gelişmelerin yalnızca belirli yatırımcıları değil, borsanın tamamını etkilediğini dile getiren Günaydın, "Borsa an itibarıyla 9 ay öncesinin endeksine dönmüştür. 15 binlere çıkan borsa endeksi, bugün 9 ay öncesinin endeksine, 12 bin 500'e düşmüştür. Enflasyonun yüzde 30 olduğu bir ortamda borsanın böylesine değer kaybetmesi bir faciadır. Bugün itibarıyla borsanın krizden bu yanaki değer kaybının en az 3 trilyon lira olduğunu hesap ediyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günaydın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiği anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları paylaştı:

"Insider trading yaptığı azıcık aklı olan herkesin çok açık görebildiği bir şey. Bunun, Sermaye Piyasası Kanununun 107. maddesinde karşılığı var. İstifa ederek kurtuldu mu, yoksa ona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı? Adalet Bakanı'nı bekliyoruz, bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını söylesin. Biz de oradan buna ilişkin bir açıklama yapalım."

Yeni Partinin 1 Ekim'de yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM'de düzenlenecek resepsiyon ve Genel Kurul toplantısına katılıp katılmayacağı sorulan Günaydın, 30 Eylül'de partilerinin genel merkezinde "milletvekili kampı" niteliği taşıyan bir günlük toplantı yapacaklarını aktardı.

Toplantıda çeşitli değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydeden Günaydın, "Yeni Parti heyeti Genel Kurul'da olacak. Genel Kurul sonrasında da Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Dolayısıyla, Yeni Parti resepsiyonda olmayacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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