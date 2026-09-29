Yeni Parti Sözcüsü Emre, AYM talebine benzerlik yok dedi, gerekirse ek yapılabilir - Son Dakika
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Yeni Parti Sözcüsü Emre, AYM talebine benzerlik yok dedi, gerekirse ek yapılabilir

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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AYM'nin isim talebinde savunma için verdiği 1 aylık süreye ilişkin benzerlik olmadığını, gerekirse partinin ismine ek yapılabileceğini söyledi. Emre, fon skandalında milyonlarca insanın zarar gördüğünü savunarak şeffaf soruşturma istedi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Anayasa Mahkemesinin (AYM), isim konusunda savunma için 1 ay süre vermesine ilişkin, "Biz, benzerlik olmadığını, kararın öyle çıkacağını düşünüyoruz. Partinin tüzel kişiliğini, seçime girme yeterliliğini ilgilendiren bir şey değil. Öyle bir durum dahi olsa, Kurucular Kurulu'nu toplayarak partimizin ismine ek yapabiliriz." dedi.

Yeni Parti kriz masası toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

Toplantının gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Emre, Türkiye'nin "bir fon skandalıyla karşı karşıya bulunduğunu ve milyonlarca insanın ciddi zarar gördüğünü" savundu.

Ayrım yapılmadan, şeffaf bir şekilde fon soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen isimler üzerinde işlem yapılması gerektiğini söyleyen Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Siz açıklayın, bize bırakmayın. 'Biz açıklayamıyoruz' ya da 'Sizin açıkladıklarınıza işlem yapmak durumunda kalıyoruz, diğerlerini saklıyoruz' diyorsanız, burada gayri samimi bir duruş gösterdiğiniz ortaya çıkmıştır. Biz, kendi tespitlerimizle önümüzdeki günlerde böylesine büyük fon dolandırıcılığı karşısında hem vatandaşımızın zararlarının tazmini hem onlara bir an evvel ödeme yapılması hem de gerçek falillerin ortaya çıkarılması için bilgi paylaşımı yapmaya devam edeceğiz."

AYM'nin savunma için süre vermesi

Soru üzerine Emre, fon soruşturmasında ismi geçtiği iddia edilenlerin isimlerini emin olmadan açıklamayacaklarını söyledi.

Emre, AYM'nin, Yeni Partinin isminin hükümsüz sayılması talebinde, partiye savunma için 1 ay süre vermesinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Bizim partimizle Yenilik Partisinin amblemlerini yan yana koyun, bunu Türkiye'de karıştıracak hiç kimse yoktur. Bilirkişi raporlarını, içtihatları kapsayan bir açıklama yazıp göndereceğiz. Biz, benzerlik olmadığını, kararın öyle çıkacağını düşünüyoruz. Partinin tüzel kişiliğini, seçime girme yeterliliğini ilgilendiren bir şey değil. Öyle bir durum dahi olsa, Kurucular Kurulu'nu toplayarak partimizin ismine ek yapabiliriz."

Kaynak: AA
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