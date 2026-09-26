YENİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı ön seçiminde Özgür Özel oy kullandı

YENİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı için ön seçim yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile Hasan İmamoğlu'nun aday olduğu seçimde YENİ Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de oy kullandı. Özel, partide ilçe başkanının tüm üyelerin oylarıyla belirlenmesine ilişkin yeni seçim modelinin uygulanacağını söyledi.

YENİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçim, Yunusemre Belediyesi Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda yapıldı. Ön seçimde mevcut başkan Yalçın Arcak ile Hasan İmamoğlu başkanlık için yarıştı.

YENİ Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de ön seçime katılarak 8 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Özel, YENİ Parti'de ilçe başkanlarının tüm üyelerin katılımıyla belirlenmesine yönelik bir sistem uyguladıklarını ifade etti.

"Kararı Yunusemre'nin üyeleri verecek"

Özel, Yunusemre'nin kayıtlı olduğu ilçe olduğunu belirterek, "İlçemde iki aday var. Adayların ikisi de birbirinden kıymetli. Yalçın Arcak arkadaşımız ile Hasan İmamoğlu arkadaşımız bütün üyelerimizin önünde kendilerini ifade ettiler. Bugün propaganda konuşmalarını yaptılar ve kararı Yunusemre'mizin üyeleri verecek. Ben de kendi ilçeme gelip kendi ilçemde, kendi sandığımda oyumu kullanıyorum" dedi.

YENİ Parti'de delege sistemi bulunmadığını belirten Özel, üyelerin ilçe başkanının belirlenmesinde doğrudan söz sahibi olacağını söyledi.

"Kazanan aday, diğer adayla ortak liste oluşturacak"

Özel, geçmişte adayların kendi listeleriyle yarıştığını ve seçim sonrasında diğer listenin yönetim dışında kalabildiğini belirterek, Yunusemre'de uygulanacak model hakkında bilgi verdi.

Özel, "Bugün burada hangi ilçe başkanı seçilirse onun üç büyük yardımcısı olacak. Birinci yardımcısı, eğer Yalçın Bey kazanırsa Hasan Bey, Hasan Bey kazanırsa Yalçın Bey. Kazanan aday, bir adım arkada kalan adayla birlikte hafta içinde ortak liste yapacaklar. Bütün Yunusemre'yi temsil eden bir liste yapacaklar" diye konuştu.

Hazırlanacak ortak listede Yunusemre'nin sosyolojik ve demografik yapısının yanı sıra farklı meslek grupları ve beklentilerin de temsil edilmesinin amaçlandığını ifade eden Özel, iki adayın birlikte çalışmasının hedeflendiğini söyledi.

İl seçimlerinde de üyeler oy kullanacak

Özel, gelecek ay yapılması planlanan il seçimlerinde de üyelerin doğrudan oy kullanacağı bir sistem uygulanacağını belirtti.

Özel, "Gelecek ay il seçimlerinde cumartesi günü il merkezinde adayların konuşacağı ama pazar günü her ilçede bütün üyelerin oy kullanacağı bir sistem getiriyoruz. İl seçimi için Kulalı üyemiz Manisa'ya gelip oy kullanmak zorunda değil. Katılım artsın diye büyükşehirlerde, mahallelerde dahi sandık kuracağız" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanlık seçiminde de üyelerin kendi ilçelerinde oy kullanabileceğini belirten Özel, söz konusu uygulamanın parti içi seçimlerde üyelerin doğrudan katılımını artırmayı amaçladığını söyledi.

Özel, açıklamasında Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'e de değinerek, önümüzdeki dönemde il seçiminde Özalper ile birlikte yol yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

"Son sözü üyelerimiz söyleyecek"

Manisa'da il başkanlığı konusunda geniş bir mutabakat bulunduğunu belirten Özel, "Ama yine de son sözü her konuda olduğu gibi üyelerimiz söyleyecek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Yunusemre'deki ön seçimin ardından her iki adayın centilmence bir yarış yürüttüğünü belirterek, organizasyona katkı sağlayan parti yöneticileri ve üyelere teşekkür etti.