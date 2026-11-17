Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, motokuryelerin SRC-Kurye mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluğunun kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, motokuryelerin çalışma şartlarının zor olduğunu belirterek, motokuryelerin tükenme noktasına geldiğini savundu.

Motokuryelerin kazandığı parayla temel ihtiyaçlarını ancak karşılayabildiğini ifade eden Kaya, birçoğunun prim borcunun biriktiğini belirtti.

Motokuryelerin sosyal güvencelerinin de olmadığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Allah korusun bir kaza geçirseler adeta Allah'a emanetler. Zaten yüksek vergi, KDV, yakıt ve bakım masrafları altında ezilirken şimdi bir de motokuryelerden SRC belgesi isteniyor. Kuryeler daha önce mesleki yeterlilik belgesi aldılar. Şimdi SRC belgesini neden dayatıyorsunuz? SRC belgesini lütfen geri çekin.

Motokuryelik emek yoğun bir iş. Gider olarak sadece yakıt, bakım ve yemek masraflarını gösterebiliyorlar. Bu nedenle KDV başta olmak üzere vergi yükleri en az yarı yarıya düşürülmeli. Kuryelerin hizmet verdiği büyük şirketler neden ellerini taşın altına koymuyorlar? Neden bütün yük kuryelerimizin sırtına biniyor? Buradan ilgili bakanlıklara çağrıda bulunuyorum. Kuryelerimizin üzerindeki mali yükler hafifletilmeli, sosyal hakları güvence altına alınmalı ve çalışma koşulları iyileştirilmeli."