Yeni Yargı Paketi TBMM'den Geçti - Son Dakika
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Politika

Yeni Yargı Paketi TBMM'den Geçti

04.06.2025 04:51
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Yargı Paketi ile cezalar artırıldı, noterler için yaptırımlar getirildi, infaz kuralları değişti.

10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı.

Teklife göre, noterlerin sıfat ve görevlerinin gereklerinin uymayan hal ve hareketlerini tesit edilmesi halinde durumun niteliğine göre ceza verilmesi öngörülüyor. Eylemin niteliğine göre uyarma, kınama, para cezası, geçici olarak işten çıkarma ve meslekten çıkarma olarak sıralanıyor.

Suça teşebbüs halinde faile, ağırlaştırılmış müebbet yerine 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilirken, bu süre 14 yıldan 21 yıla kadar; müebbet yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören hükümdeki süre ise 10 yıldan 18 yıla kadar şeklinde düzenleniyor.

Kasten adam yaralama suçu bir yıl 6 aydan 3 yıla kadar ceza alacak.

Kasten adam yaralama mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma ve gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 yıldan 4 yıla; kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması sonucu kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre uygulanacak hapis cezasının alt sınırı ise 5 yıldan 6 yıla çıkarılıyor.,

Kasten yaralama fiili, mağdurun iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine ve gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olması halinde verilecek hapis cezasının alt sınırı 5 yıldan 6 yıla; fiilin vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması sonucu kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre verilecek hapis cezasının alt sınırı ise 8 yıldan 9 yıla yükseltiliyor.

Tehdit cezaları altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olacak. Kadına karşı işlenmesi halinde dokuz aydan az olamaz. Tehdidin silahla, suç örgütü veya benzeri olursa hapis cezasının üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılıyor.

Hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanabilmesi için beş günden az olmamak üzere koşullu salıverme tarihine kadar infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini infaz kurumunda geçirmesi gerekecek.

Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler için bir yıl olarak uygulanan konutta infaz sınırı üç yıla, 70 yaşını bitirenler için iki yıl olarak uygulanan süre dört yıla, 75 yaşını bitirmiş olan kişiler için uygulanan dört yıllık süre ise beş yıla yükseltilecek. Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişilerin cezalarının altı yılını konutlarında infaz edebilmesi de mevzuata girecek.

Ağırlaştırışmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç olmak üzere hükümlülerden, ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasını konutunda çekebileceğine infaz hakimi tarafından karar verilecek.

İş sözleşmeleri, işçinin mutad iş yeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgari koruma saklı kalmak üzere, tarafların sözleşmeyle belirledikleri hukuka tabi olacak.

Çekilen maddeler

Ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Trafikte yol kesme ve ulaşım araçlarının hareketini engelleme fiilleri daha etkin şekilde cezalandırılacaktır. Cebir ve tehdit suçun unsuru olmaktan çıkarılarak, hukuka aykırı her türlü yol kesme, araç durdurma, kaçırma veya alıkoyma eylemleri bu madde kapsamında suç sayılacaktır.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun toplu alanlarda işlenmesi hali seri muhakeme usulü kapsamı dışına çıkarılarak bu nitelikli fiillere daha ciddi ve caydırıcı şekilde müdahale edilmesi sağlanmaktadır.

Çocuk hükümlülerin cezalarının önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında infazına başlanması, ardından çocuk eğitim evlerine gönderilmeleri öngörülerek infaz sürecinde çocuklara uygun bir geçiş süreci sağlanmaktadır.

Çocuk hükümlülerin cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması ve iyi hal değerlendirmesi sonucuna göre çocuk eğitim evine geçişleri sağlanmaktadır.

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Kaynak: İHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Güvenlik, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Yargı Paketi TBMM'den Geçti - Son Dakika

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