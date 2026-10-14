Yeni Yol Partili Ali Yüksel fon soruşturmasında yatırımcının korunmasını istedi

Yeni Yol Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, fon soruşturmalarına ilişkin, "Yatırımcıyı koruyun, haksız kazancı geri alın. Sorumluları ortaya çıkarın. Meclis'i harekete geçirin. Bu milletin birikimleri sahipsiz değildir." dedi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarının "sıradan piyasa dalgalanması" denilerek geçiştirilemeyecek boyutlara ulaştığını savundu.

Ortada cevap bekleyen çok ciddi soruların, açıklığa kavuşturulması gereken şüpheli işlemlerin ve hesap vermesi gereken sorumluların bulunduğunu söyleyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Sermaye Piyasası Kurulunun açıklamalarına göre, 2025 yılının sonlarından itibaren bazı yatırım fonlarının fiili dolaşımı düşük hisselerde olağan dışı fiyat hareketlerine neden olduğu tespit edilmiştir. Madem bu olağan dışı hareketler tespit edildi, neden zamanında müdahale edilmedi? Madem tehlike biliniyordu, neden yüz binlerce vatandaşımızın birikimleri korunamadı?"

Görevini ihmal ettiği tespit edilen bürokratlar hakkında idari soruşturma açılmasını talep eden Yüksel, hiç kimsenin milletin alın terini "kendi servetinin kaynağı" olarak göremeyeceğini dile getirdi.

Yüksel, Meclis'te bu konunun araştırılması için komisyon kurulmasını isteyerek, "Bu ülkede küçük yatırımcıyı yalnız bırakıp, haksız kazanç sağlayanları koruyan bir anlayışa asla müsaade edilmemelidir. Vatandaşın zararını piyasa şartlarıyla açıklamaya çalışırken, olağan dışı kazanç elde edenlerin hesaplarını göz ardı edemezsiniz." sözlerini sarf etti.

İktidara seslenen Yüksel, "Yatırımcıyı koruyun, haksız kazancı geri alın. Sorumluları ortaya çıkarın. Meclis'i harekete geçirin. Bu milletin birikimleri sahipsiz değildir. Bu ülkenin sermaye piyasaları, ayrıcalıklı bir avuç insanın kazanç alanına dönüştürülemez." diye konuştu.