Yeni Zelanda genel seçiminde oy verme başladı, resmi sonuçlar 27 Kasım'da açıklanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Zelanda genel seçiminde oy verme başladı, resmi sonuçlar 27 Kasım'da açıklanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yeni Zelanda'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Seçim Komisyonu, sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanmasının ardından sonuçların açıklanmaya başlayacağını, ilk sonuçların 22.00 itibariyle seçim bölgelerinin yüzde 50'sinden beklenirken resmi sonuçların 27 Kasım'da duyurulacağını bildirdi.

Yeni Zelanda'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Yeni Zelanda'da halk, genel seçimlerde sandık başına gitti. Yeni Zelanda Seçim Komisyonu, sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanmasından kısa bir süre sonra sonuçların açıklanmaya başlayacağını bildirdi. Komisyon, 22.00 itibariyle seçim bölgelerinin yüzde 50'sinden gelen ilk sonuçların yayınlanmasının beklendiğini açıkladı. Resmi sonuçların, yurt dışında kullanılacak oylar dahil olmak üzere bazı özel pusulaların da değerlendirilmesinin ardından 27 Kasım tarihinde açıklanacağı bildirildi.

Seçimlerde yarışan adaylar arasında mevcut koalisyon hükümetindeki merkez sağ görüşlü Ulusal Parti lideri Başbakan Christopher Luxon ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Chris Hipkins yer alıyor.

"İlk kez parlamentoya girmesi beklenen Fırsat Partisi, kilit aktör olabilir"

Yerel kaynaklar, seçimden önce yaptıkları değerlendirmelerde iktidardaki muhafazakar koalisyonun yeniden hükümet kurup kuramayacağının belirsizliğini koruduğunu iddia etti. Kamuoyu anketlerinde ülke siyasetinde uzun yıllardır etkili olan Ulusal Parti ile İşçi Partisi'nin desteği yüzde 30'un altına gerilerken, 38 yaşındaki Qiulae Wong liderliğindeki merkezci "Opportunity" (Fırsat) Partisi'nin seçimlerin kilit aktörü olabileceği değerlendirildi.

İlk kez parlamentoya girmesi beklenen parti, yüzde 5'lik seçim barajını aşması halinde hükümetin kurulmasında belirleyici konuma gelebilir. Wong'un hem iktidardaki sağ koalisyonla hem de sol muhalefetle çalışmaya açık olduğunu açıklamasının, seçim sonrası hükümet pazarlıklarında söz sahibi olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

"Özgür Filistin" partisi de seçimlerde yarışıyor

Seçimlerde ayrıca, Paul Hopkinson tarafından bu yıl kurulan, Filistin destekçisi ve siyonizm karşıtı "Özgür Filistin" partisi de yarışa dahil oldu. Filistin dayanışmasını bir seçim hareketine dönüştürmeyi hedefleyen parti, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını reddederek, bölgede adil ve eşit vatandaşlık haklarına sahip tek bir demokratik Filistin devleti kurulmasını destekliyor.

Seçim sonrasında hükümetin kurulmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi bulunmuyor. Seçim Komisyonu, sandıklar kapanana kadar gün içinde oy verme tercihlerini veya seçime katılım oranını etkileyebilecek bilgiler de dahil olmak üzere yayımlanabilecek haber ve içeriklere karşı katı kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: İHA
Yeni ZelandaPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 23:21:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda genel seçiminde oy verme başladı, resmi sonuçlar 27 Kasım'da açıklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android