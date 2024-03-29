Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Parti Üyeleri AK Parti'ye Geçti

Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı Hilmi Ordu ve parti üyesi arkadaşları istifa ederek AK Parti'ye geçti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala Yeniden Refah Partisi Acıpayam İlçe Teşkilatında istifa şoku yaşandı. Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı Hilmi Ordu ve parti üyesi arkadaşları istifa ettiğini duyurdu. Hilmi Ordu ve arkadaşları, AK Parti'ye geçtiklerini açıkladı.
İstifası hakkında bir açıklama yapan Hilmi Ordu, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, "Kısa bir süre önce bazı nedenlerden dolayı Yeniden Refah Partisi'ne geçtik. Bir süre sonra yerel seçim startı verildi. Ben de Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi adayı gösterildim. Maalesef süreç ilerledikçe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen hizmet destanlarındaki kazanımlarımızın korunamayacağını ve Türkiye'mizin milli menfaatler temelinde büyük fedakarlıklar ile AK Parti ve MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı'na birlik ve beraberlik adına en büyük zararı ne yazık ki Yeniden Refah Partisi'nin verdiğini, bu gerçeklerle amacın CHP'nin yolunu açmak, ekmeğine yağ sürmek olduğunu gördük. Bunu vicdanımız kabul etmedi. Bu duygu ve düşüncelerle hem Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi adaylığımdan hem de Yeniden Refah Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz. Tüm arkadaşlarıma aynı duyarlılıkla sandığa gidip yine yeniden Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ
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