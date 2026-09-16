Yeniden Refah Partili Bekin'den kaos uyarısı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partili Bekin'den kaos uyarısı

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türk, Kürt, Arap ve Acem kardeşliğine zarar getirebilecek her türlü olumsuz adımın tüm bölgeyi daha büyük bir kaos ortamına sokacağını ve şiddeti alevlendireceğini söyledi. Bekin, toplumsal ve siyasi istikrarı tehdit eden baskı ve ayrımcı söylemlerin ortadan kalkması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türk, Kürt, Arap ve Acem kardeşliğine zarar getirebilecek her türlü olumsuz adımın sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgeyi yeniden "daha büyük bir kaos" ortamına sokmasının ve şiddeti alevlendirmesinin kaçınılmaz olacağını söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki huzur ve istikrar ortamının önemine işaret ederek, toplumsal dokuya zarar verebilecek her türlü olumsuz söz, göç ve şiddet politikalarından uzak durulması gerektiğini belirtti.

Toplumsal barış ve kardeşlik ruhunun öncelenmesinin önemine işaret eden Bekin, "Yeniden Refah Partisi olarak, ülkemizde bir arada yaşamayı, toplumsal ve siyasi istikrarı doğrudan tehdit eden baskı ve ayrımcılığa yönelik olumsuz söylem ve eylemlerin ortaya çıkardığı rahatsızlıkların ortadan kalkması ve ülkemizde sağduyunun hakim olmasının son derece zorunlu olduğunu ifade etmek isteriz." diye konuştu.

"Türkiye'de son dönemde vücut bulan istikrarın kalıcı hale gelebilmesi için öncelikle işbirliği temelinde tüm etnisiteler arasındaki gerginliklerin azaltılması, ortak politikaların geliştirilmesi ve çözüm bekleyen kaotik sorunların ortak akılla çözüme kavuşturulması 87 milyonun ortak beklentisidir." diyen Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç olarak Türk, Kürt, Arap ve Acem kardeşliğine zarar getirebilecek her türlü olumsuz adımın sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgemizi yeniden daha büyük bir kaos ortamına sokmasının ve şiddeti alevlendirmesinin kaçınılmaz olacağı gayet aşikardır."

Doğan Bekin, parti olarak tüm etnisitelere ortak baktıklarını, farklılıkları zenginlik görüp birlikteliği öncelediklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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